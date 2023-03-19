Манчестер Юнайтед переміг Фулгем, Брайтон розгромив Грімсбі: результати Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.
В 1/4 фіналу Кубка Англії відбулися три матчі.
Кубок Англії
1/4 фіналу, 19 березня
Шеффілд Юнайтед - Блекберн 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 21 Бреретон (пен), 1:1 - 28 Галлахер (авт), 1:2 - 60 Смодіч, 2:2 Макберні, 3:2 - 90+1 Дойл
Брайтон - Грімсбі 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Ундав, 2:0 - 51 Фергюсон, 3:0 - 70 Фергюсон, 4:0 - 82 Марч, 5:0 - 90 Мітома
Манчестер Юнайтед - Фулгем 3:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Мітрович, 1:1 - 75 Фернандеш (пен), 2:1 - 77 Забітцер, 3:1 - 90+6 Фернандеш
Нагадаємо, що вчора Манчестер Сіті розгромив Бернлі у Кубку Англії.