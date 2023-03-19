Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі німецької Бундесліги Уніон святкував домашню перемогу над Айнтрахтом, а Баварія програла Баєру.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

25 тур, 19 березня

Уніон - Айнтрахт 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 53 Хедіра, 2:0 - 53 Беренс

Баєр - Баварія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Кімміх, 1:1 - 55 Паласіос (пен), 2:1 - 73 Паласіос (пен)

Сьогодні у німецькій Бундеслізі ще відбудеться один матч:

20:30. Майнц - Фрайбург

Нагадаємо, що вчора у матчі 25-го туру Бундесліги дортмундська Боруссія розгромила Кельн.