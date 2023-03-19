Головне
Шахтар впевнено переграв Рух у 18 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 457
Україна - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - фінал жіночого Євро-2023
Сьогодні 20:54 1084
Харизма, комунікабельність, але й непорозуміння: як скандалить Ігор Йовичевич
Сьогодні 19:51 610
Рух звільнив головного тренера
Сьогодні 18:09 535
Котовський став другим у загальному заліку Кубка світу з лижної акробатики
Сьогодні 16:39 305
Колос поступився Минаю в 18 турі УПЛ
Сьогодні 15:58 265
Чорноморець мінімально здолав Інгулець у 18 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 268
Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця!
Сьогодні 12:16 2167
Едвардс переміг Усмана, Долідзе поступився Ветторі: результати UFC 286
Сьогодні 10:48 287
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 10:02 71615 1
Прямі трансляції

Баварія поступилася Баєру, Уніон переграв Айнтрахт: результати матчів 25 туру Бундесліги

Сьогодні 20:28 226 0
Баварія поступилася Баєру, Уніон переграв Айнтрахт: результати матчів 25 туру Бундесліги
#Айнтрахт, #Баварія, #Баєр, #Майнц, #Уніон, #Фрайбург

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі німецької Бундесліги Уніон святкував домашню перемогу над Айнтрахтом, а Баварія програла Баєру.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
25 тур, 19 березня

Уніон - Айнтрахт 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 53 Хедіра, 2:0 - 53 Беренс

Баєр - Баварія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Кімміх, 1:1 - 55 Паласіос (пен), 2:1 - 73 Паласіос (пен)

Сьогодні у німецькій Бундеслізі ще відбудеться один матч:

20:30. Майнц - Фрайбург

Нагадаємо, що вчора у матчі 25-го туру Бундесліги дортмундська Боруссія розгромила Кельн.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 71615 1
Луческу: Ми зробили велику помилку у захисті Луческу: Ми зробили велику помилку у захисті 2727
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 12103
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт у Гольменколлені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт у Гольменколлені 1724
Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця! Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця! 2167
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 9962
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 71616 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18700
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66658
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 31226 3
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 271129
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3535