Джерело - Чемпіон.
У 25-му турі німецької Бундесліги Уніон святкував домашню перемогу над Айнтрахтом, а Баварія програла Баєру.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
25 тур, 19 березня
Уніон - Айнтрахт 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 53 Хедіра, 2:0 - 53 Беренс
Баєр - Баварія 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Кімміх, 1:1 - 55 Паласіос (пен), 2:1 - 73 Паласіос (пен)
Сьогодні у німецькій Бундеслізі ще відбудеться один матч:
20:30. Майнц - Фрайбург
Нагадаємо, що вчора у матчі 25-го туру Бундесліги дортмундська Боруссія розгромила Кельн.