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Страсбур Соболя переграв Осер, Аяччо поступилося Монако: результати матчів 28 туру Ліги 1

Сьогодні 18:16 247 0
Страсбур Соболя переграв Осер, Аяччо поступилося Монако: результати матчів 28 туру Ліги 1
#Руслан Маліновський, #Марсель, #Монако, #ПСЖ, #Едуард Соболь, #Страсбур, #Аяччо

Джерело - Чемпіон.

У 28-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
24 тур, 19 березня

Аяччо - Монако 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Єддер, 0:2 - 84 Діатта

Монпельє - Клермон 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Хаїс, 1:1 - 61 Вахі, 2:1 - 72 Вахі

Ніцца - Лор'ян 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Мейте, 1:1 - 77 Лаборд

Страсбур - Осер 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Ньямсі, 2:0 - 86 Діалло

Українець Едуард Соболь у складі Страсбура вийшов на заміну на 83-ій хвилині матчу. Результативними діями не відзначався.

Труа - Брест 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 30 Ле Мелу, 1:1 - 34 Ріпарт, 2:1 - 38 Лопеш, 2:2 - 74 Кастільйо

Сьогодні, 19 березня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 2 матчі:

18:05. ПСЖ - Ренн

21:45. Реймс - Марсель

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