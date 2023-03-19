Наполі знищив Торіно, Сампдорія розібралася з Вероною: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
У межах 27-го туру італійської Серії А відбулося три матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
27 тур, 19 березня
Сампдорія - Верона 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 24 Габб'ядіні, 2:0 - 35 Габб'ядіні, 2:1 - 89 Фараоні, 3:1 - 90+9 Дзанолі
Торіно - Наполі 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 9 Осімхен, 0:2 - 35 Кварацхелія (пен), 0:3 - 51 Осімхен, 0:4 - 68 Ндомбеле
Лечче - Фіорентина 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 27 Галло (авт)
Сьогодні, 19 березня, відбудеться ще кілька матчів у межах Серії А:
19:00 Лаціо - Рома
21:45 Інтер - Ювентус