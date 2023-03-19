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Наполі знищив Торіно, Сампдорія розібралася з Вероною: результати матчів Серії А

Сьогодні 18:20 265 0
У 27-у турі Серії А відбувся 1 поєдинок
Наполі знищив Торіно, Сампдорія розібралася з Вероною: результати матчів Серії А
#Верона, #Інтер, #Лаціо, #Лечче, #Наполі, #Рома, #Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Фіорентина, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У межах 27-го туру італійської Серії А відбулося три матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
27 тур, 19 березня

Сампдорія - Верона 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Габб'ядіні, 2:0 - 35 Габб'ядіні, 2:1 - 89 Фараоні, 3:1 - 90+9 Дзанолі

Торіно - Наполі 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Осімхен, 0:2 - 35 Кварацхелія (пен), 0:3 - 51 Осімхен, 0:4 - 68 Ндомбеле

Лечче - Фіорентина 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Галло (авт)

Сьогодні, 19 березня, відбудеться ще кілька матчів у межах Серії А:

19:00 Лаціо - Рома

21:45 Інтер - Ювентус

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