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Боруссія Дортмунд розгромила Кельн, Лейпциг поступився Бохуму: результати 25 туру Бундесліги

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Результати 25 туру Бундесліги
Боруссія Дортмунд розгромила Кельн, Лейпциг поступився Бохуму: результати 25 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 25-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

25 тур, 18 березня

Аугсбург - Шальке 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Маєр, 1:1 - 90+3 Бультер

Бохум - РБ Лейпциг 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Машович

Гоффенгайм - Герта 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Крамарич (пен), 2:0 - 37 Крамарич (пен), 3:0 - 51 Бебу, 3:1 - 90+2 Йоветич

Штутгарт - Вольфсбург 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Мармуш

Боруссія Дортмунд - Кельн 6:1 (4:1)

Голи: 1:0 - 15 Геррейро, 2:0 - 17 Алле, 3:0 - 32 Ройс, 4:0 - 36 Мален, 4:1 - 42 Зельке, 5:1 - 69 Алле, 6:1 - 70 Ройс

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