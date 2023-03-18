Тоттенгем не втримав перемогу над Саутгемптоном: результати 28 туру АПЛ

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#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 28-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

28 тур, 18 березня

Астон Вілла - Борнмут 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Луїз, 2:0 - 80 Ремзі, 3:0 - 89 Буендіа

Український оборонець Бормута Ілля Забарний пропускав матч через травму.

 Брентфорд - Лестер 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Єнсен, 1:1 - 52 Барнс

Вулвергемптон - Лідс 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Гаррісон, 0:2 - 49 Ейлінг, 0:3 - 62 Крістенсен, 1:3 - 65 Хонні, 2:3 - 73 Гунха, 2:4 - 90+7 Родріго

Саутгемптон - Тоттенгем 3:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Порро, 1:1 - 46 Адамс, 1:2 - 65 Кейн, 1:3 - 75 Перішич, 2:3 - 77 Волкотт, 3:3 - 90+3 Ворд-Праус

Сьогодні, 18 березня, відбудеться ще один матч в АПЛ:

19:30 Челсі Евертон

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