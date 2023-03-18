Жирона з дублем Циганкова зіграла внічию з Райо Вальєкано, Атлетіко розгромив Валенсію: результати 26 туру Ла-Ліги

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Відбулися матчі 26 туру Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
26 тур, 18 березня
Альмерія - Кадіс 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Рохер, 1:1 - 90+6 Мелеро (пен)
Райо Вальєкано - Жирона 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 23 Паласон, 1:1 - 29 Циганков, 2:1 - 34 Трехо, 2:0 - 52 Циганков
Український вінгер Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч та зміг відзначитися дублем.
Еспаньйол - Сельта 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 26 Вейга, 0:2 - 45 Аспас, 0:3 - 82 Перес, 1:3 - 86 Грагера
Атлетіко - Валенсія 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Грізманн, 2:0 - 49 Карраско, 3:0 - 67 Лемар