Львів - Кривбас: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 18-го туру УПЛ ФК Львів вдома зіграє з криворізьким Кривбасом.
Головні тренери визначилися зі стартовими складми команд:
Львів: Рибка, Дитятьєв, Фернандес, Сілва, Кузик, Грисьо, Алібеков, Антоніо, Свржняк, Бєляєв, Бугай.
Запасні: Юрчук, Ольховський, Сасовський, Траоре, Вовкун, Есеола, Богунов, Де Соуза, Мильченко, В.Михайлів, Р.Михайлів.
Кривбас: Сарнавський, Якімець, Рябов, Бескоровайний, Дібанго, Приходько, Капіч, Микитишин, Татарков, Хомченовський, Устименко.
Запасні: Кліщук, Хома, Опанасенко, Понєдєльнік, Стецьков, Шевченко, Семотюк, Кораблін, Банада, Карпусь, Задерака.
Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.