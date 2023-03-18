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Львів - Кривбас: стартові склади команд

Сьогодні 13:48 103 0
Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом
Львів - Кривбас: стартові склади команд
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру УПЛ ФК Львів вдома зіграє з криворізьким Кривбасом.

Головні тренери визначилися зі стартовими складми команд:

Львів: Рибка, Дитятьєв, Фернандес, Сілва, Кузик, Грисьо, Алібеков, Антоніо, Свржняк, Бєляєв, Бугай.

Запасні: Юрчук, Ольховський, Сасовський, Траоре, Вовкун, Есеола, Богунов, Де Соуза, Мильченко, В.Михайлів, Р.Михайлів.

Кривбас: Сарнавський, Якімець, Рябов, Бескоровайний, Дібанго, Приходько, Капіч, Микитишин, Татарков, Хомченовський, Устименко.

Запасні: Кліщук, Хома, Опанасенко, Понєдєльнік, Стецьков, Шевченко, Семотюк, Кораблін, Банада, Карпусь, Задерака.

Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.

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