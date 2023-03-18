ПСЖ готовий заплатити 200 млн євро за Голанда

Також на норвежця претендуватиме Реал

Джерело - Marca.

У контракті нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда автоматично змінився пункт про відступні.

Про це повідомляє Marca.

Після того, як свою угоду з клубом продовжив головний тренер Хосеп Гвардіола, термін активації клаусули 22-річного норвежця перенісся з літа 2024 року на 2025-й.

Сума викупу Голанда становить 200 мільйонів євро. За даними джерела, ці гроші готовий заплатити ПСЖ.

Також на Ерлінга претендуватиме Реал, який вважає його альтернативним варіантом для Кіліана Мбаппе.

Раніше Голанда визнали найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.