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Аль-Іттіхад може підписати вінгера Реала Азара

Сьогодні 11:30 35 0
Пріоритетним варіантом для клубу є вінгер Крістал Пелес Вілфрід Заха
Аль-Іттіхад може підписати вінгера Реала Азара
Фото: Getty Images
#Заха, #Крістал Пелес, #Реал Мадрид, #Еден Азар, #Аль-Іттіхад

Джерело - Чемпіон.

Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії планує підписати зіркового футболіста на фланг атаки.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Пріоритетним варіантом для клубу є вінгер Крістал Пелес Вілфрід Заха.

Якщо з ним не вдасться домовитися, то тоді Аль-Іттіхад спробує сконтактувати з Еденом Азаром з Реала.

Раніше повідомлялося, що Еден Азар може залишити Реал влітку.

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