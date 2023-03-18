Джерело - Чемпіон.
Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії планує підписати зіркового футболіста на фланг атаки.
Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.
Пріоритетним варіантом для клубу є вінгер Крістал Пелес Вілфрід Заха.
Якщо з ним не вдасться домовитися, то тоді Аль-Іттіхад спробує сконтактувати з Еденом Азаром з Реала.
🚨 #EXCl | If Al-Ittihad can't sign Wilfried Zaha, they may want to sign Real Madrid's 32-year-old Belgian player Eden Hazard.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 16, 2023
🇧🇪 ⚪#HalaMadrid 🟡⚫ #أغلى_الكؤوس https://t.co/o1m0lq8I3A pic.twitter.com/UJjf8FzLiB
Раніше повідомлялося, що Еден Азар може залишити Реал влітку.