Пріоритетним варіантом для клубу є вінгер Крістал Пелес Вілфрід Заха

Джерело - Чемпіон.

Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії планує підписати зіркового футболіста на фланг атаки.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Пріоритетним варіантом для клубу є вінгер Крістал Пелес Вілфрід Заха.

Якщо з ним не вдасться домовитися, то тоді Аль-Іттіхад спробує сконтактувати з Еденом Азаром з Реала.

Раніше повідомлялося, що Еден Азар може залишити Реал влітку.