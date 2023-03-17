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Магвайр пояснив свою роль у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 22:37 91 0
Магвайр пояснив свою роль у Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр має важливу роль на полі та за його межами.

Про це розповів сам футболіст.

"Я старанно працюю на тренуваннях і вкладаю в це всі сили. Звичайно, я хочу грати більше і виходити в старті частіше, але я граю свою роль на полі і за його межами, і приємно бути в команді і вести її за собою.

У цьому клубі у мене важлива роль на полі та за його межами, і щодня я намагаюся, щоб цей клуб досяг успіху, незалежно від того, граю я чи ні", – сказав Магвайр.

Цього сезону на рахунку 30-річного англійця 11 матчів у рамках АПЛ.

Раніше Магвайром цікавився Вест Гем.

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