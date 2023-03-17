Магвайр пояснив свою роль у Манчестер Юнайтед

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр має важливу роль на полі та за його межами.

Про це розповів сам футболіст.

"Я старанно працюю на тренуваннях і вкладаю в це всі сили. Звичайно, я хочу грати більше і виходити в старті частіше, але я граю свою роль на полі і за його межами, і приємно бути в команді і вести її за собою.

У цьому клубі у мене важлива роль на полі та за його межами, і щодня я намагаюся, щоб цей клуб досяг успіху, незалежно від того, граю я чи ні", – сказав Магвайр.