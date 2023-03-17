Шахтар заробив 43 млн євро у єврокубках

Джерело - tribuna.com.
Шахтар заробив 43 млн євро за виступи в єврокубках цього сезону.
Про це повідомляє Fotcalc.
15 640 625 євро Шахтар заробив за потрапляння в груповий етап Ліги чемпіонів, ще 20 466 000 євро - за клубний коефіцієнт у турнірі.
Перемога над Лейпцигом принесла "гірникам" 2 800 000 євро, в той час, як три нічиї (одна з Реалом і дві з Селтіком) разом вартували 2 790 000 євро.
Ще 1 700 000 євро донецький клуб заробив за виступи в плей-оф Ліги Європи. Окрім того, Шахтар отримає від УЄФА 229 481 євро нерозподілених коштів.
Нагадаємо, виліт Шахтаря не вплинув на становище України.