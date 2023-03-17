Шахтар заробив 43 млн євро у єврокубках

Стало відомо, скільки заробив Шахтар у Лізі чемпіонів та плей-оф Лізі Європи

Шахтар заробив 43 млн євро за виступи в єврокубках цього сезону.

Про це повідомляє Fotcalc.

15 640 625 євро Шахтар заробив за потрапляння в груповий етап Ліги чемпіонів, ще 20 466 000 євро - за клубний коефіцієнт у турнірі.

Перемога над Лейпцигом принесла "гірникам" 2 800 000 євро, в той час, як три нічиї (одна з Реалом і дві з Селтіком) разом вартували 2 790 000 євро.

Ще 1 700 000 євро донецький клуб заробив за виступи в плей-оф Ліги Європи. Окрім того, Шахтар отримає від УЄФА 229 481 євро нерозподілених коштів.

Нагадаємо, виліт Шахтаря не вплинув на становище України.