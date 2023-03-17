Ротань: Олександрія не була командою, яка награла на перемогу

Джерело - Чемпіон.
Олександрія не заслужила на перемогу над Металістом у межах 18-го туру УПЛ.
Про це розповів головний тренер Олександрії Руслан Ротань.
"Дивний матч. Якщо у попередніх трьох матчах у нас було бажання перемогти, матчі важко складалися, ми виривали нічиї. Але сьогодні… Я не знаю, що це: поле, погода, але ми сьогодні не були тією командою, яка награла на перемогу.
Я вважаю, що ті заміни, які ми робимо, повинні підсилювати гру, але сьогодні у нас цього не було. Якщо у попередніх матчах вдавалося підсилювати гру, то сьогодні ми були інертними", – сказав Ротань.
Раніше Металіст та Олександрія не визначили сильнішого в 18 турі УПЛ.
Нагадаємо, 18-й тур чемпіонату України проголошено Туром пам’яті на честь загиблих на війні представників футбольної фан-спільноти.