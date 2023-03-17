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Ротань: Олександрія не була командою, яка награла на перемогу

Сьогодні 18:11 176 0
Олександрія під керівництвом Руслана Ротаня вчетверте поспіль зіграла внічию в УПЛ.
Ротань: Олександрія не була командою, яка награла на перемогу
#Металіст, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Олександрія не заслужила на перемогу над Металістом у межах 18-го туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер Олександрії Руслан Ротань.

"Дивний матч. Якщо у попередніх трьох матчах у нас було бажання перемогти, матчі важко складалися, ми виривали нічиї. Але сьогодні… Я не знаю, що це: поле, погода, але ми сьогодні не були тією командою, яка награла на перемогу.

Я вважаю, що ті заміни, які ми робимо, повинні підсилювати гру, але сьогодні у нас цього не було. Якщо у попередніх матчах вдавалося підсилювати гру, то сьогодні ми були інертними", – сказав Ротань.

Раніше Металіст та Олександрія не визначили сильнішого в 18 турі УПЛ.

Нагадаємо, 18-й тур чемпіонату України проголошено Туром пам’яті на честь загиблих на війні представників футбольної фан-спільноти.

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