Ротань: Олександрія не була командою, яка награла на перемогу

Олександрія не заслужила на перемогу над Металістом у межах 18-го туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер Олександрії Руслан Ротань.

"Дивний матч. Якщо у попередніх трьох матчах у нас було бажання перемогти, матчі важко складалися, ми виривали нічиї. Але сьогодні… Я не знаю, що це: поле, погода, але ми сьогодні не були тією командою, яка награла на перемогу.

Я вважаю, що ті заміни, які ми робимо, повинні підсилювати гру, але сьогодні у нас цього не було. Якщо у попередніх матчах вдавалося підсилювати гру, то сьогодні ми були інертними", – сказав Ротань.