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Лех гратиме з Фіорентиною: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛК

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Відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій
Лех гратиме з Фіорентиною: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛК
#АЗ Алкмар, #Андерлехт, #Базель, #Вест Гем, #Гент, #Лех, #Ліга конференцій, #Ніцца, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 березня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів Ліги конференцій сезону 2022/23.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій:

Лех Познань - Фіорентина
Гент - Вест Гем
АЗ Алкмар - Андерлехт
Базель - Ніцца

Жеребкування 1/2 фіналу Ліги конференцій:

Лех Познань/Фіорентина - Базель/Ніцца
Гент/Вест Гем - Андерлехт/АЗ Алкмар

Перші матчі відбудуться 13 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 20 квітня. Півфінали відбудуться 11 та 18 травня, а фінал - 7 червня.

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