Лех гратиме з Фіорентиною: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛК

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 березня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів Ліги конференцій сезону 2022/23.
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій:
Лех Познань - Фіорентина
Гент - Вест Гем
АЗ Алкмар - Андерлехт
Базель - Ніцца
Жеребкування 1/2 фіналу Ліги конференцій:
Лех Познань/Фіорентина - Базель/Ніцца
Гент/Вест Гем - Андерлехт/АЗ Алкмар
Перші матчі відбудуться 13 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 20 квітня. Півфінали відбудуться 11 та 18 травня, а фінал - 7 червня.