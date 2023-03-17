Лех гратиме з Фіорентиною: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛК

Відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 березня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів Ліги конференцій сезону 2022/23.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій:

Лех Познань - Фіорентина

Гент - Вест Гем

АЗ Алкмар - Андерлехт

Базель - Ніцца

Жеребкування 1/2 фіналу Ліги конференцій:

Лех Познань/Фіорентина - Базель/Ніцца

Гент/Вест Гем - Андерлехт/АЗ Алкмар

Перші матчі відбудуться 13 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 20 квітня. Півфінали відбудуться 11 та 18 травня, а фінал - 7 червня.