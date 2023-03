Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

Про це повдіомляє УЄФА

До цього списку увійшли Оркун Кекчю (Феєноорд), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Жан Амані (Юніон Сент-Жіллуа) та Антоніо Адан (Спортінг).

Who are you voting for? 🗳️🧐



⭐️ Orkun Kökçü

⭐️ Casemiro

⭐️ Lazare Amani

⭐️ Antonio Adán@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL