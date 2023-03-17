Металіст - Олександрія: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 18-го туру УПЛ харківський Металіст зіграє з ФК Олександрія.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Металіст: Єрмолов - Картушов, Мизюк, Порох, Романюк - Ралюченко, Чайковський - Коркішко, Демченко, Бойчук - Прядун.
Запасні: Костик, Шумілов, Наумець, Панасенко, Рязанцев, Самуел, Багачанський, Ніколишин, Влага.
Олександрія: Шевченко - Цуріков, Логінов, Бондаренко, Мірошніченко - Ковалець, Михайленко, Мустафаєв - Третьяков, Кулаков, Калітвінцев.
Запасні: Горох, Савченко, Бабогло, Сігеєв, Волошин, Кожушко, Шулянський, Скорко, Копина, Рибалка, Кобзар, Єрмаков.
Матч розпочнеться о 13:00 за київським часом.