Ліга чемпіонів 2022/23 - жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування завершено!

Манчестер Сіті/Баварія - Реал Мадрид/Челсі

Мілан/Наполі - Інтер/Бенфіка

І відразу жеребкування півіфіналів!

Мілан - Наполі!

Манчестер Сіті - Баварія!

Інтер - Бенфіка!

Челсі Мудрика зустрінеться з чинним володарем титулу!

Реал Мадрид - Челсі!

Церемонія жеребкування розпочалася!

Ще одним помічником у сьогоднішній церемонії буде легендарний нідерландський нападник Патрік Клюйверт

Колишній футболіст збірної Туреччини подякував УЄФА та європейській спільноті за підтримку, яку надали його країні після жахливого землетрусу.

Джорджо Маркетті вже представляє нам гостя, який допоможе провести жеребкування - колишнього гравця Баварії, Шальке і Галатасарая Хаміта Алтінтопа.

Нам демонструють 8 найкращих команд цього розіграшу Ліги чемпіонів.

Незабаром жеребкування розпочнеться!

У п'ятницю, 17 березня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

Наш сайт проведе текстовий онлайн церемонії. Початок о 13:00 за київським часом.

Учасники

Баварія (Мюнхен, Німеччина)

Бенфіка (Лісабон, Португалія)

Челсі (Лондон, Англія)

Інтер (Мілан, Італія)

Манчестер Сіті (Англія)

Мілан (Італія)

Реал (Мадрид, Іспанія)

Наполі (Неаполь, Італія)

Процедура

На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися одне з одним.

Відбувається у три етапи:

чвертьфіналу; півфіналів; визначення команди-господарки фіналу.

Перші матчі відбудуться 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9/10 та 16/17 травня.

Фінал - 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.