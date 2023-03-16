Лех розгромив Юргорден: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Ліга конференцій
1/8 фіналу, 16 березня
Сівасспор - Фіорентина 1:4 (1:1)
(Перший матч 0:1)
Голи: 1:0 - 35 Єсіл'юрт, 1:1 - 44 Артур, 1:2 - 62 Міленкович, 1:3 - 78 Гутас (автогол), 1:4 - 89 Кастровіллі
Юргорден - Лех Познань 0:3 (0:0)
(Перший матч 0:2)
Голи: 0:1 - 77 Марчівінскі, 0:2 - 90+1 Квеквескірі, 0:3 - 90+2 Скурас
АЗ Алкмар - Лаціо
19:45 Слован - Базель
22:00 Вест Гем - АЕК Ларнака
22:00 Вільярреал - Андерлехт
22:00 Ніцца - Шериф