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Лех розгромив Юргорден: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

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Результати 1/8 фіналу Ліги конференцій
Лех розгромив Юргорден: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій
1/8 фіналу, 16 березня

Сівасспор - Фіорентина 1:4 (1:1)

(Перший матч 0:1)

Голи: 1:0 - 35 Єсіл'юрт, 1:1 - 44 Артур, 1:2 - 62 Міленкович, 1:3 - 78 Гутас (автогол), 1:4 - 89 Кастровіллі

Юргорден - Лех Познань 0:3 (0:0)

(Перший матч 0:2)

Голи: 0:1 - 77 Марчівінскі, 0:2 - 90+1 Квеквескірі, 0:3 - 90+2 Скурас

АЗ Алкмар - Лаціо

19:45 Слован - Базель

22:00 Вест Гем - АЕК Ларнака

22:00 Вільярреал - Андерлехт

22:00 Ніцца - Шериф

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