Гол Зінченка – найкращий в Арсеналі у лютому

Гол Олександра Зінченка у ворота Астон Вілли уболівальники Арсенала визнали найкращим у лютому.

Про це лондонський клуб повідомив на своєму сайті.

Українець забив у 24-му турі англійської Прем'єр-ліги. Олександр відзначився голом за рахунку 2:1 на користь Астон Вілли та допоміг своїй команді у підсумку перемогти з рахунком 4:2.

🥇 40%

🥈 38%

🥉 13%



🗳️ The votes are in...



🏆 It was a close one in our February Goal of the Month 👇