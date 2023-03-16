Гол Зінченка – найкращий в Арсеналі у лютому

Джерело - Чемпіон.
Гол Олександра Зінченка у ворота Астон Вілли уболівальники Арсенала визнали найкращим у лютому.
Про це лондонський клуб повідомив на своєму сайті.
Українець забив у 24-му турі англійської Прем'єр-ліги. Олександр відзначився голом за рахунку 2:1 на користь Астон Вілли та допоміг своїй команді у підсумку перемогти з рахунком 4:2.
🥇 40%— Arsenal (@Arsenal) March 16, 2023
🥈 38%
🥉 13%
🗳️ The votes are in...
🏆 It was a close one in our February Goal of the Month 👇
М'яч у ворота Астон Вілли став для Зінченка дебютним за Арсенал та першим в АПЛ.