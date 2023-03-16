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Гол Зінченка – найкращий в Арсеналі у лютому

Сьогодні 19:52 144 0
Українець отримав це звання вперше у кар'єрі.
Гол Зінченка – найкращий в Арсеналі у лютому
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Гол Олександра Зінченка у ворота Астон Вілли уболівальники Арсенала визнали найкращим у лютому.

Про це лондонський клуб повідомив на своєму сайті.

Українець забив у 24-му турі англійської Прем'єр-ліги. Олександр відзначився голом за рахунку 2:1 на користь Астон Вілли та допоміг своїй команді у підсумку перемогти з рахунком 4:2.

М'яч у ворота Астон Вілли став для Зінченка дебютним за Арсенал та першим в АПЛ.

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