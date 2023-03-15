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У футбольній лізі США запровадять нові правила проведення замін

Сьогодні 19:11 150 0
У лізі хочуть зменшити випадки навмисного затягування гри
У футбольній лізі США запровадять нові правила проведення замін

Джерело - suspilne.media.

В американській футбольній лізі MLS Next Pro введуть нове правило замін.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У гравців, яких вирішать замінити тренери команд-суперниць, буде 10 секунд для того, аби покинути поле. Якщо футболіст не встигне покинути поле за відведений час, футболіст, що його змінюватиме, зможе вступити в гру лише із затримкою в одну хвилину. Увесь цей час його команда гратиме у меншості.

Організатори зазначають, що правило ввели для уникнення затягування гри та збільшення обсягів "ефективного" ігрового часу. Зокрема, нововведення спрямоване на заміни гравців на заключних хвилинах матчів, що в окремих епізодах використовуються тренерами команд, які ведуть у рахунку.

Відзначимо, що MLS Next Pro — частина третього дивізіону об'єднаного футбольного чемпіонату США та Канади. У турнірі беруть участь резервні команди клубів МЛС, провідного місцевого футбольного дивізіону.

Нагадаємо, УЄФА може внести зміни у регламент Ліги чемпіонів.

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