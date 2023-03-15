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Анчелотті: Бензема на усі 100% готовий зіграти з Ліверпулем

Сьогодні 11:18 123 0
Анчелотті: Бензема на усі 100% готовий зіграти з Ліверпулем
Фото: Getty Images
#Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - L'Équipe.

Нападник Реала Карім Бензема готовий зіграти у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ з Ліверпулем.

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Бензема на усі 100% готовий зіграти з Ліверпулем у середу. Він повернувся до тренувань у загальній групі у неділю та з того часу здійснив хорошу роботу. Карім повний сил, він вмотивований. Для нього, як і для клубу, це дуже важливий турнір", - сказав Анчелотті.

Реал Мадрид прийматиме Ліверпуль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок завершився з рахунком 2:5 на користь "вершкових".

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