Нападник Реала Карім Бензема готовий зіграти у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ з Ліверпулем.

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Бензема на усі 100% готовий зіграти з Ліверпулем у середу. Він повернувся до тренувань у загальній групі у неділю та з того часу здійснив хорошу роботу. Карім повний сил, він вмотивований. Для нього, як і для клубу, це дуже важливий турнір", - сказав Анчелотті.