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Манчестер Сіті з неймовірним Голандом знищив Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:52 158 0
У звітному матчу Голанд оформив пента-трик
Манчестер Сіті з неймовірним Голандом знищив Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Ерлінг Голанд, #Лейпциг, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті святкував впевнену домашню перемогу над Лейпцигом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

Матч завершився з рахунком 7:0. У звітному матчу Голанд оформив пента-трик.

За сумою двох матчів (8:1) Манчестер Сіті вийшов до чвертьфіналу турніру. 

1/8 фіналу, матч-відповідь
14 березня

Манчестер Сіті (Англія) - Лейпциг (Німеччина) 7:0 (3:0) (перший матч - 1:1)

Голи: 1:0 - 22 Голанд (пен), 2:0 - 24 Голанд, 3:0 - 45+2 Голанд, 4:0 - 49 Гюндоган, 5:0 - 54 Голанд, 6:0 - 57 Голанд, 7:0 - 90+2 Де Брейне

Манчестер Сіті: Едерсон, Аканджі, Діаш, Аке, Стоунз (Гомес 64), Родрі (Філліпс 64), Сілва, Де Брейне, Ґюндоган, Ґріліш, Голанд (Альварес 63)

РБ Лейпциг: Бласвіх, Хенріхс (Клостерманн 80), Орбан, Гвардіол, Раум, Лаймер, Айдара (Сімакан 63), Собослаї (Ольмо 72), Кампль, Форсберг (Сілва 63), Вернер (Поульсен 63)

Попередження: Де Брюйне 67, Аканджі 77 - Хенріхс 21, Вернер 34

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