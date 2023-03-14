Президент Ла-Ліги: Тільки Реал може дозволити собі підписати Мбаппе

Тебас хоче бачити француза у чемпіонаті Іспанії

Джерело - AS.

Президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас хотів би, щоб нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе перейшов до мадридського Реала.

Про це заявив сам функціонер.

"У Мадриді мають ухвалити рішення. Я хотів би бачити його в Ла Лізі. Єдина команда, яка може дозволити собі його підписати, - це Реал. Я хотів би, щоб він там грав, бо він буде в нашій лізі", - сказав Тебас.

Мбаппе був близьким до переходу до Реалу минулого літа на правах вільного агента, але вирішив залишитися в ПСЖ.

Нагадаємо Реал готовий безкоштовно підписати Мбаппе у 2024 році.