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Президент Ла-Ліги: Тільки Реал може дозволити собі підписати Мбаппе

Сьогодні 21:41 110 0
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Президент Ла-Ліги: Тільки Реал може дозволити собі підписати Мбаппе
#Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - AS.

Президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас хотів би, щоб нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе перейшов до мадридського Реала.

Про це заявив сам функціонер.

"У Мадриді мають ухвалити рішення. Я хотів би бачити його в Ла Лізі. Єдина команда, яка може дозволити собі його підписати, - це Реал. Я хотів би, щоб він там грав, бо він буде в нашій лізі", - сказав Тебас.

Мбаппе був близьким до переходу до Реалу минулого літа на правах вільного агента, але вирішив залишитися в ПСЖ.

Нагадаємо Реал готовий безкоштовно підписати Мбаппе у 2024 році.

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