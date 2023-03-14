Ротань: Іван Кузьменко розбирається у футболі, знається на футболі

Генеральний директор Олександрії Іван Кузьменко, що є сином власника Сергія Кузьменка, добре розбирається у футболі.

Про це заявив головний тренер команди Руслан Ротань.

"Іван Сергійович розбирається у футболі, знається на футболі. З ним про футбол можна дуже багато розмовляти. Навіть про тактику. Він іноді знаходиться з нами у класі, де ми розбираємо гру, аналізуємо матчі. Він також хоче розвиватись, як і ми, тому це дуже класно", - сказав Ротань.