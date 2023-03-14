Мессі погодився виступати в Саудівській Аравії за однієї умови

Джерело - UA-футбол.
Батько Ліонеля Мессі попросив в Аль-Хіляля 600 мільйонів євро зарплати для свого сина.
Про це повідомляє El Chiringuito.
Аргентинець готовий переїхати до Саудівської Аравії, якщо отримуватиме більше Кріштіану Роналду.
Ліонель ще не домовився з ПСЖ про новий контракт і відхилив першу пропозицію парижан. Клуб був змушений піти на зниження зарплати для аргентинця, щоби вписатися у фінансовий фейр-плей. Парижу необхідно знизити зарплатну відомість на 30%.
Повідомлялося, що до ЧС у Катарі між Ліонелем та керівництвом існувала домовленість про нову угоду.
Нагадаємо, що Роналду з урахуванням усіх додаткових та спонсорських обов'язків отримуватиме в Аль-Насрі близько 200 мільйонів євро.
Раніше Мессі назвав умови продовження контракту з ПСЖ.