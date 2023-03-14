Журналіст назвав причину, через яку не грає Супряга

Циганик висунув свою версію

Джерело - FootballHub.

Нападник Динамо Владислав Супряга був поза заявкою на два останні матчі команди в чемпіонаті проти Інгульця (0:2) та Дніпра-1 (1:0) не через ДТП, як повідомляв журналіст Михайло Співаковський.

Про це сказав коментатор Ігор Циганик.

"Чому не грає Супряга і його не було навіть у заявці на гру з Дніпром-1? На даному етапі форма Супряги не дозволяє йому конкурувати на рівних із тими футболістами, які є в Динамо. На нього розраховує Луческу, але Супрязі потрібно набрати форму. Це головна причина, через яку його немає в заявці", - сказав Циганик.

У нинішньому сезоні Супряга на полі не з'являвся. Його контракт із Динамо діє до 30 червня 2026 року.