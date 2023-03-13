Брайтон продовжив контракт із ключовим гравцем

Хавбек отримав новий контракт

Брайтон оголосив про продовження контракту з експівзахисником збірної Англії Адамом Лаланою.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Попередня угода з 34-річним хавбеком закінчувалась наприкінці нинішнього сезону, нова розрахована ще на рік – до літа 2024 року.

Лаллана виступає за Брайтон з літа 2020 року. У нинішньому сезоні хавбек провів у складі команди Роберто Де Дзербі 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та зробив 1 асист.

Раніше Палкін розкрив деталі пропозиції Брайтона щодо Матвієнка.