Брайтон продовжив контракт із ключовим гравцем

Джерело - brightonandhovealbion.com.
Брайтон оголосив про продовження контракту з експівзахисником збірної Англії Адамом Лаланою.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Попередня угода з 34-річним хавбеком закінчувалась наприкінці нинішнього сезону, нова розрахована ще на рік – до літа 2024 року.
Лаллана виступає за Брайтон з літа 2020 року. У нинішньому сезоні хавбек провів у складі команди Роберто Де Дзербі 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та зробив 1 асист.
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