Ніколіні: Дніпро-1 відхилив пропозицію Шахтаря щодо трансферу Довбика

Шахтар робив пропозицію Дніпру-1 щодо трансферу нападника Артема Довбика.

Про це розповів помічник спортивного директора "гірників" Карло Ніколіні в інтерв'ю Firenzeviola.

"Довбик – чудовий нападник, він може добре проявити себе в Італії, він чудово грає головою та б'є з лівої ноги. Він може добре проявити себе, як нападник, так і як вінгер, але Дніпро-1 вже відхилив пропозицію щодо нього на 15 мільйонів. Багато хто робить ставку на його трансфер", — сказав Ніколіні