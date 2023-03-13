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Ніколіні: Дніпро-1 відхилив пропозицію Шахтаря щодо трансферу Довбика

Сьогодні 22:25 97 0
Шахтар хотів підписати Артема Довбика
Ніколіні: Дніпро-1 відхилив пропозицію Шахтаря щодо трансферу Довбика
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Артем Довбик

Джерело - football.ua.

Шахтар робив пропозицію Дніпру-1 щодо трансферу нападника Артема Довбика.

Про це розповів помічник спортивного директора "гірників" Карло Ніколіні в інтерв'ю Firenzeviola.

"Довбик – чудовий нападник, він може добре проявити себе в Італії, він чудово грає головою та б'є з лівої ноги. Він може добре проявити себе, як нападник, так і як вінгер, але Дніпро-1 вже відхилив пропозицію щодо нього на 15 мільйонів. Багато хто робить ставку на його трансфер", — сказав Ніколіні 

Нагадаємо, Довбик знову увійшов до списку інтересів Торіно.

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