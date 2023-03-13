Ніколіні: Дніпро-1 відхилив пропозицію Шахтаря щодо трансферу Довбика

Джерело - football.ua.
Шахтар робив пропозицію Дніпру-1 щодо трансферу нападника Артема Довбика.
Про це розповів помічник спортивного директора "гірників" Карло Ніколіні в інтерв'ю Firenzeviola.
"Довбик – чудовий нападник, він може добре проявити себе в Італії, він чудово грає головою та б'є з лівої ноги. Він може добре проявити себе, як нападник, так і як вінгер, але Дніпро-1 вже відхилив пропозицію щодо нього на 15 мільйонів. Багато хто робить ставку на його трансфер", — сказав Ніколіні
Нагадаємо, Довбик знову увійшов до списку інтересів Торіно.