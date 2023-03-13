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Стали відомі терміни повернення Шапаренка

Сьогодні 22:10 106 0
Півзахисник може повернутися на поле у травні
Стали відомі терміни повернення Шапаренка
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Микола Шапаренко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко продовжує відновлення після травми.

Про це розповів український коментатор Віктор Вацко.

24-річний українець проходить реабілітацію в бельгійському Антверпені. Футболіст вже почав трохи працювати з м’ячем та легко бити по воротах.

Повернення до загальної групи київського клубу очікується в середині-другій частині квітня. Якщо все буде добре, то на футбольне поле він може повернутися у травні.

Нагадаємо, Шапаренко ще у вересні переніс операцію після серйозної травми коліна, отриманої у матчі Ліги Європи. Цього сезону гравець встиг провести лише 9 матчів.

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