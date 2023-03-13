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В Італії реформували формат Суперкубка

Сьогодні 20:55 144 0
Суперкубок проводитимуть у форматі «фіналу чотирьох»
В Італії реформували формат Суперкубка

Джерело - sport.ua.

Клуби Серії А затвердили новий формат Суперкубка Італії, який розпочне діяти з наступного сезону.

Про це повдіомляє La Gazzetta dello Sport.

Італійці взяли приклад з Іспанії, і замість одного матчу розігруватимуть трофей у форматі "фіналу чотирьох".

Турнір складатиметься з двох півфіналів та фіналу і проходитиме у Саудівській Аравії, з якою практично узгоджено контракт на шість років. У Суперкубку братимуть участь чемпіон та віцечемпіон Серії А, а також обидва фіналісти Кубка Італії.

Нагадаємо, чинним володарем Суперкубка Італії є Інтер.

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