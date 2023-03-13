В Італії реформували формат Суперкубка

Джерело - sport.ua.
Клуби Серії А затвердили новий формат Суперкубка Італії, який розпочне діяти з наступного сезону.
Про це повдіомляє La Gazzetta dello Sport.
Італійці взяли приклад з Іспанії, і замість одного матчу розігруватимуть трофей у форматі "фіналу чотирьох".
Турнір складатиметься з двох півфіналів та фіналу і проходитиме у Саудівській Аравії, з якою практично узгоджено контракт на шість років. У Суперкубку братимуть участь чемпіон та віцечемпіон Серії А, а також обидва фіналісти Кубка Італії.
Нагадаємо, чинним володарем Суперкубка Італії є Інтер.