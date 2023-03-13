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ПСЖ націлився на трансфер Голанда

Сьогодні 21:40 153 0
Ерлінг Голанд влітку може змінити клуб
ПСЖ націлився на трансфер Голанда
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

ПСЖ обдумує крок, який сприятиме перемозі клубу у Лізі чемпіоеів. Ним може стати підписання Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Потенційний прихід форварда Манчестер Сіті означає, що столичному гранду доведеться вивільнити фонд заробітної плати, щоб відповідати вимогам фінансового фейр-плею та уникнути санкцій. Через це не виключеною є ймовірність відходу Ліонеля Мессі та Серхіо Рамоса, контракти яких завершуються влітку. Продати можуть і Неймара.

Поки зрозумілим є одне – ПСЖ доведеться докласти чимало зусиль, щоб підписати Ерлінга. Проте навіть сума у 200 млн євро не є перешкодою для парижан, які готові викласти її за норвежця.

Сіті заплатив за 22-річного бомбардира 60 млн. Цього сезону Холанд награв 35 матчів за "містян", у яких відзначився 34 голами й 5 асистами.

Раніше повідомлялося, що Неймар має намір залишитись в ПСЖ до кінця кар'єри.

Нагадаємо, Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2022 року за версією FIFА.

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