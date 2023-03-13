Шахтар прибув у Роттердам

«Оранжево-чорні» боротимуться за вихід до чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА

Шахтар прилетів у Роттердам на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Після матчу з Кривбасом у Кривому Розі "гірники" автобусом відправилися у Кишинів, де після кількох годин відпочинку у готелі чартерним рейсом полетіли до Нідерландів.

На матч із Феєнордом головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич взяв із собою 27 гравців:

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Ярослав Ракицький

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Іван Петряк

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі

Перший матч завершився з рахунком 1:1. Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА Феєнорд – Шахтар відбудеться 16 березня на стадіоні Роттердам (Де Кейп). Початок о 19:45 за київським часом.