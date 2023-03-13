Збірна України U-17 поступилась Італії в еліт-раунді кваліфікації Євро-2023

Юнацька збірна України з футболу U-17 не їде на Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2006 року народження) поступилась команді Італії в еліт-раунді кваліфікації Євро-2023.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь італійців.

Раніше підопічні Юрія Мороза в першому матчі раунду 4:2 перемогли збірну Кіпру, в другому 0:3 поступили Ірландії. Таким чином україні з трьома набраними балами посіли третє місце у групі 6.

Євро-2023 (U-17) - Еліт-раунд відбору

Група 6, 13 березня

Україна (U-17) — Італія (U-17) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Раваньйолі, 0:2 - 77 Лібералі, 0:3 - 87 Мендічино

Україна (U-17): Суркіс, Кайдалов (Бакай, 86), Коробов, Захарченко, Дикий, Іщенко (Білий, 61), Синчук (Хан, 75), Осипенко (Пашко, 61), Будко, Калин (Руснак, 75), Пономаренко (к).

Італія (U-17): Мартінеллі, Вентре, Рамай, Садотті, Коччі (Паньюкко, 73), Мендічино, Ріккіо, Манніні (к) (Бонаномі, 88), Раньйолі Галлі (Скотті, 83), Романо (Лібералі, 73), Раваньйолі (Рао, 88).

Попереджені: Осипенко (7), Калин (20), Пономаренко (45+3), Кайдалов (52), Захарченко (90) — Коччі (48), Манніні (54), Вентре (90+2).