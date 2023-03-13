Головне
Суд ухвалив рішення про відсторонення Павелка з посади президента УАФ
Сьогодні 15:59 1317
Збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною
Сьогодні 20:14 66
Ротань довикликав двох гравців у збірну України
Сьогодні 18:41 811
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 16:57 785
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда
Сьогодні 16:33 269
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими
Сьогодні 14:53 3390
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО
Сьогодні 14:29 2711
Дніпро-1 отримав трансферний бан за трансфер Піреса
Сьогодні 14:15 389
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 12:29 683
Крижанський здобув золото на етапі Кубка Європи
Сьогодні 12:18 259
Прямі трансляції

Збірна України U-17 поступилась Італії в еліт-раунді кваліфікації Євро-2023

Сьогодні 17:52 327 0
Юнацька збірна України з футболу U-17 не їде на Євро-2023
Збірна України U-17 поступилась Італії в еліт-раунді кваліфікації Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2006 року народження) поступилась команді Італії в еліт-раунді кваліфікації Євро-2023.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь італійців.

Раніше підопічні Юрія Мороза в першому матчі раунду 4:2 перемогли збірну Кіпру, в другому 0:3 поступили Ірландії. Таким чином україні з трьома набраними балами посіли третє місце у групі 6.

Євро-2023 (U-17) -  Еліт-раунд відбору

Група 6, 13 березня

Україна (U-17) — Італія (U-17) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Раваньйолі, 0:2 - 77 Лібералі, 0:3 - 87 Мендічино

Україна (U-17): Суркіс, Кайдалов (Бакай, 86), Коробов, Захарченко, Дикий, Іщенко (Білий, 61), Синчук (Хан, 75), Осипенко (Пашко, 61), Будко, Калин (Руснак, 75), Пономаренко (к).

Італія (U-17): Мартінеллі, Вентре, Рамай, Садотті, Коччі (Паньюкко, 73), Мендічино, Ріккіо, Манніні (к) (Бонаномі, 88), Раньйолі Галлі (Скотті, 83), Романо (Лібералі, 73), Раваньйолі (Рао, 88).

Попереджені: Осипенко (7), Калин (20), Пономаренко (45+3), Кайдалов (52), Захарченко (90) — Коччі (48), Манніні (54), Вентре (90+2).

Коментарі ()
Популярне зараз
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО 2711
Промоутер назвав дату бою Ф'юрі - Усик Промоутер назвав дату бою Ф'юрі - Усик 7664
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 3632
Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО 4962
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими 3390
Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко 2427
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13686 6
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16010
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19225
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28129
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 66749 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10424 2