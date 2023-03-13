Джерело - tribuna.com.
Інтер Маямі готовий докласти великих зусиль, щоб підписати влітку нападника ПСЖ Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє L'Equipe.
35-річний аргентинець став пріоритетною ціллю для співвласника Інтера Хорхе Маса, який активізував переговори з батьком футболіста ще під час чемпіонату світу в Катарі.
Наступний чемпіонат світу відбудеться у США, і трансфер Мессі може стати не лише спортивним, але й медійним переворотом, ця подія виведе статус футболу у країні на новий рівень.
Сам Мессі регулярно їздить до Флориди, де купив квартиру.
За інформацією AS, наразі нападник має тільки одну пропозицію – від ПСЖ. Він не веде перемовин з Барселоною або будь-яким іншим клубом.
Якщо Мессі й підпише новий контракт, то тільки на один сезон і на тих умовах, про які було домовлено два роки тому при підписанні чинної угоди.
Нагадаємо, Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2022 року за версією FIFА.