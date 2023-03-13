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Інтер Маямі активізував переговори з батьком Мессі

Сьогодні 16:31 245 0
Ліонель Мессі може перейти у клуб МЛС
Інтер Маямі активізував переговори з батьком Мессі
Фото - gettyimages
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - tribuna.com.

Інтер Маямі готовий докласти великих зусиль, щоб підписати влітку нападника ПСЖ Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє L'Equipe.

35-річний аргентинець став пріоритетною ціллю для співвласника Інтера Хорхе Маса, який активізував переговори з батьком футболіста ще під час чемпіонату світу в Катарі.

Наступний чемпіонат світу відбудеться у США, і трансфер Мессі може стати не лише спортивним, але й медійним переворотом, ця подія виведе статус футболу у країні на новий рівень.

Сам Мессі регулярно їздить до Флориди, де купив квартиру.

За інформацією AS, наразі нападник має тільки одну пропозицію – від ПСЖ. Він не веде перемовин з Барселоною або будь-яким іншим клубом.

Якщо Мессі й підпише новий контракт, то тільки на один сезон і на тих умовах, про які було домовлено два роки тому при підписанні чинної угоди.

Нагадаємо, Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2022 року за версією FIFА.

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