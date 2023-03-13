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Дніпро-1 отримав трансферний бан за трансфер Піреса

Сьогодні 14:15 133 0
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Дніпро-1 отримав трансферний бан за трансфер Піреса
#СК Дніпро-1, #Феліпе Пірес

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

СК Дніпро-1 отримав трансферний бан через заборгованість перед клубом Морейренсе за трансфер Феліпе Піреса.

Про це повідомляє пресслужба дніпрян.

"Спортивний клуб Дніпро-1 не відмовляється від зобов’язань та готовий здійснити платіж. Але клуб Морейренсе досі не надав весь пакет документів, які необхідні для здійснення ЗЕД-платежу (в умовах воєнного стану порядок розрахунків у зовнішньоекономічній сфері зазнав суттєвих змін)".

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"Зазначимо, що фахівці нашого клубу спільно з УЄФА, який ознайомлений із ситуацією, працюють над вирішенням проблеми та перебувають на шляху до її розв’язання найближчим часом", - йдеться у повідомлені.

Взимку Феліпе Пірес перейшов у грецький Волос на правах оренди.

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