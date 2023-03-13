Джерело - Чемпіон.

Марсель не втримав перемогу над Страсбуром у межах 27-го туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

27 тур, 12 березня

Марсель - Страсбур 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Мбемба, 2:0 - 76 Санчес (пен), 2:1 - 88 Аолу, 2:2 - 89 Аолу

Червона каркта: 29 Балерді

Руслан Маліновський вийшов в основі господарів і провів на полі 81 хвилину, не відзначившись результативними діями. Едуард Соболь вийшов на поле на 67-й хвилині у складі Страсбура і заробив жовту картку.

Нагадаємо, що вчора у матчі 27-го туру французької Ліги 1 ПСЖ здолав Брест.