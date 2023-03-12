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Ювентус розібрався з Сампдорією, Рома в меншості поступилася Сассуоло: результати матчів Серії А

Вчора 23:41 894 0
У 26-у турі італійської Серії А відбулося 4 матчі
Ювентус розібрався з Сампдорією, Рома в меншості поступилася Сассуоло: результати матчів Серії А
#Верона, #Лечче, #Монца, #Рома, #Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Фіорентина, #Ювентус, #Кремонезе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, у межах 26-го туру італійської Серії А відбулося 5 поєдинків.

Чемпіонат Італії - Серія А 
26 тур,12 березня

Лечче - Торіно 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Сінго, 0:2 - 23 Санабрія

Верона - Монца 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Верді, 1:1 - 55 Сенсі

Кремонезе - Фіорентина 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Мандрагора, 0:2 - 50 Артур

Рома - Сассуоло 3:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 13 Лор'єнте, 0:2 - 18 Лор'єнте, 1:2 - 26 Залевський, 1:3 - 45+4 Берарді (пен), 2:3 - 51 Дибала, 2:4 - 75 Пінамонті, 3:4 - 90+5 Вейналдум

Червона картка: Кумбулла 45+3

Ювентус - Сампдорія 4:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 11 Бремер, 2:0 - 26 Рабйо, 2:1 - 31 Ауджелло, 2:2 - 32 Джурічич, 3:2 - 64 Рабйо, 4:2 - 90+4 Суле

Нагадаємо, що за результатами вчорашніх матчів Наполі зробив вагомий крок до чемпіонства Італії сезону 2022/23 років.

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