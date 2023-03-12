Фіорентина розібралася з Кремонезе, Лечче програв Торіно: результати матчів Серії А

У 26-у турі італійської Серії А відбулося 3 матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, у межах 26-го туру італійської Серії А відбулося 3 поєдинки.

Чемпіонат Італії - Серія А

26 тур,12 березня

Лечче - Торіно 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Сінго, 0:2 - 23 Санабрія

Верона - Монца 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Верді, 1:1 - 55 Сенсі

Кремонезе - Фіорентина 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Мандрагора, 0:2 - 50 Артур

Сьогодні в італійській Серії А відбудеться ще кілька матчів:

19:00. Рома - Сассуоло

21:45. Ювентус - Сампдорія

Нагадаємо, що за результатами вчорашніх матчів Наполі зробив вагомий крок до чемпіонства Італії сезону 2022/23 років.