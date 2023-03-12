Фіорентина розібралася з Кремонезе, Лечче програв Торіно: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 березня, у межах 26-го туру італійської Серії А відбулося 3 поєдинки.
Чемпіонат Італії - Серія А
26 тур,12 березня
Лечче - Торіно 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 20 Сінго, 0:2 - 23 Санабрія
Верона - Монца 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Верді, 1:1 - 55 Сенсі
Кремонезе - Фіорентина 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Мандрагора, 0:2 - 50 Артур
Сьогодні в італійській Серії А відбудеться ще кілька матчів:
19:00. Рома - Сассуоло
21:45. Ювентус - Сампдорія
Нагадаємо, що за результатами вчорашніх матчів Наполі зробив вагомий крок до чемпіонства Італії сезону 2022/23 років.