Ворскла зіграла внічию з Вересом у 17 турі УПЛ

Сефері оформив дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла зіграла внічию з рівненським Вересом.

Матч завершився з рахунком 2:2. У першому таймі зустрічі завдяки голу Сефері Ворскла повела у рахунку. Після перерви на полі був інший футбол. Господарі змогли проявити характер і вже на 48-ій хвилині завдяки автоголу кравця зрівняли рахунок. А через 12 хвилин Гайдучик вивів вперед Верес. А на 85-ій хвилині Сефері реалізував пенальті. У компенсовані хвилини матчу гравці Вереса не реалізували два пенальті - чудово зіграв голкіпер гостей Ісенко.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 12 березня

Верес - Ворскла 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Сефері, 1:1 - 48 Кравець (авт), 2:1 - 60 Гайдучик, 2:2 - 85 Сефері (пен)

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Віталій Дахновський (Андрій Блізніченко 79), Геннадій Пасіч (Владислав Шарай 82), Станіслав Шарай (Олександр Лебеденко 75), Валерій Кучеров, Денис Балан, Дмитро Кльоц, Микола Гайдучик (Михайло Шестаков 75), Василь Курко

Ворскла: Павло Ісенко, Ігор Пердута, Олександр Скляр (Дмитро Черниш 71), Руслан Степанюк, Тауйлян Сефері Сулейманов, Володимир Чеснаков, Євген Павлюк (Артем Челядін 71), Василь Кравець, Данило Хрипчук, Владлен Юрченко, Феліпе Родрігес (Ібрахім Кане 71)

Попередження: Денис Балан 20, Василь Курко 58 – Василь Кравець 30, Євген Павлюк 47, Олександр Скляр 55, Феліпе Родрігес 57, Владлен Юрченко 70

Нереалізовані пенальті: Дмитро Кльоц 90+1, Семен Вовченко 90+3

Нагадаємо, що вчора Зоря завдяки перемозі над Львовом закріпилася на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ.