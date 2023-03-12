Стали відомі стартові склади команд на матч

Джерело - Чемпіон.

Наставники СК Дніпро-1 та Динамо визначилися зі стартовими складами на матч 17-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Стартові склади команд:

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Попов, Сидорчук, Кабаєв, Ванат, Караваєв, Лонвейк, Дячук, Буяльський, Беніто

Запасні: Моргун, Боль, Шепелєв, Перріс, Яцик, Рамірес, Гармаш, Сирота, Царенко, Дубінчак, Волошин, Рамадані

Дніпро-1: Рибак, Каплієнко, Адамюк, Сваток, Хайнер, Пеглоу, Бабенко, Бланко, Піхальонок, Довбик, Гуцуляк

Запасні: Валеф, Кінарейкін, Танчик, Пасіч, Амаш, Федорів, Гомес, Когут, Назаренко, Рубчинський, Підлепенець, Танковський

Початок матчу - о 13.00.