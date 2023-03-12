Джерело - Чемпіон.
Наставники СК Дніпро-1 та Динамо визначилися зі стартовими складами на матч 17-го туру УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Стартові склади команд:
Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Попов, Сидорчук, Кабаєв, Ванат, Караваєв, Лонвейк, Дячук, Буяльський, Беніто
Запасні: Моргун, Боль, Шепелєв, Перріс, Яцик, Рамірес, Гармаш, Сирота, Царенко, Дубінчак, Волошин, Рамадані
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Дніпро-1: Рибак, Каплієнко, Адамюк, Сваток, Хайнер, Пеглоу, Бабенко, Бланко, Піхальонок, Довбик, Гуцуляк
Запасні: Валеф, Кінарейкін, Танчик, Пасіч, Амаш, Федорів, Гомес, Когут, Назаренко, Рубчинський, Підлепенець, Танковський
Початок матчу - о 13.00.