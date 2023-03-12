Головне
Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою
Вчора 08:18 5644 6
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань серед молоді
Сьогодні 13:54 65
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі
Сьогодні 12:58 138
Українець Кохан виборов золото Кубка Європи в метанні молота
Сьогодні 11:39 212
Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ
Сьогодні 11:31 790
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Сьогодні 10:30 1227
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Сьогодні 10:25 8253
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства
Сьогодні 10:24 1907
Марченко програв Перу у півфіналі турніру у Мексиці
Сьогодні 08:55 230
СК Дніпро-1 зіграє з Динамо, Шахтар - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 12 березня
Сьогодні 08:08 639
Прямі трансляції

Кабаєв та Лонвейк вийдуть у стартовому складі Динамо на матч зі СК Дніпро-1

Сьогодні 12:07 153 0
Стали відомі стартові склади команд на матч
Кабаєв та Лонвейк вийдуть у стартовому складі Динамо на матч зі СК Дніпро-1
#СК Дніпро-1, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Наставники СК Дніпро-1 та Динамо визначилися зі стартовими складами на матч 17-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Стартові склади команд:

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Попов, Сидорчук, Кабаєв, Ванат, Караваєв, Лонвейк, Дячук, Буяльський, Беніто

Запасні: Моргун, Боль, Шепелєв, Перріс, Яцик, Рамірес, Гармаш, Сирота, Царенко, Дубінчак, Волошин, Рамадані

Актуально: СК Дніпро-1 - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Дніпро-1: Рибак, Каплієнко, Адамюк, Сваток, Хайнер, Пеглоу, Бабенко, Бланко, Піхальонок, Довбик, Гуцуляк

Запасні: Валеф, Кінарейкін, Танчик, Пасіч, Амаш, Федорів, Гомес, Когут, Назаренко, Рубчинський, Підлепенець, Танковський

Початок матчу - о 13.00.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді 2652
Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 2583
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 8253
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО 13701
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО 4933
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 2668
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40994
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 37052 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24385
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 26511
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14249 3
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24367 3