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Інтер може звільнити головного тренера

Сьогодні 14:10 223 0
Майбутнє Сімоне Індзагі під питанням
Інтер може звільнити головного тренера
Фото Getty Images
#Інтер, #Сімоне Індзагі

Джерело - sport.ua.

Невдалі результати останнім часом поставили під загрозу майбутнє головного тренера Інтера Сімоне Індзагі. 

Про це повідомляє Corriere della Sera. 

Керівництво нерадзуррі серйозно задумалося над звільненням тренера.

14 березня Інтер у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з Порту після домашньої перемоги 1:0. А наступної неділі на команду чекає матч проти "Ювентуса" в Серії А. Для долі Індзаги ці матчі можуть здаватися вирішальними.

Сімоне Індзагі очолює Інтер із літа 2021 року. З клубом він завоював уже три трофеї: два Суперкубки та один Кубок Італії.

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