Інтер може звільнити головного тренера

Джерело - sport.ua.
Невдалі результати останнім часом поставили під загрозу майбутнє головного тренера Інтера Сімоне Індзагі.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Керівництво нерадзуррі серйозно задумалося над звільненням тренера.
14 березня Інтер у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з Порту після домашньої перемоги 1:0. А наступної неділі на команду чекає матч проти "Ювентуса" в Серії А. Для долі Індзаги ці матчі можуть здаватися вирішальними.
Сімоне Індзагі очолює Інтер із літа 2021 року. З клубом він завоював уже три трофеї: два Суперкубки та один Кубок Італії.