Інтер може звільнити головного тренера

Майбутнє Сімоне Індзагі під питанням

Невдалі результати останнім часом поставили під загрозу майбутнє головного тренера Інтера Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Керівництво нерадзуррі серйозно задумалося над звільненням тренера.

14 березня Інтер у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з Порту після домашньої перемоги 1:0. А наступної неділі на команду чекає матч проти "Ювентуса" в Серії А. Для долі Індзаги ці матчі можуть здаватися вирішальними.

Сімоне Індзагі очолює Інтер із літа 2021 року. З клубом він завоював уже три трофеї: два Суперкубки та один Кубок Італії.