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СК Дніпро-1 зіграє з Динамо, Шахтар - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 12 березня

Сьогодні 08:08 239 0
СК Дніпро-1 зіграє з Динамо, Шахтар - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 12 березня
#Динамо Київ, #СК Дніпро-1, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 жовтня, відбудеться чотири матчі 17-го туру української Прем’єр-Ліги.

СК Дніпро-1 зіграє з київським Динамо. Полтавська Ворскла на виїзді зустрінеться з рівненським Вересом, а Кривбас буде протистояти донецькому Шахтарю. Ковалівський Колос завітає у гості до львівського Руху.

Нагадаємо, що вчора Зоря завдяки перемозі над Львовом закріпилася на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ.

Розклад матчів 17-го туру УПЛ на 12 березня:

  • 13:00. Верес - Ворскла 
  • 13:00. СК Дніпро-1 - Динамо
  • 14:00. Кривбас - Шахтар
  • 15:00. Рух - Колос
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