СК Дніпро-1 зіграє з Динамо, Шахтар - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 12 березня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 жовтня, відбудеться чотири матчі 17-го туру української Прем’єр-Ліги.

СК Дніпро-1 зіграє з київським Динамо. Полтавська Ворскла на виїзді зустрінеться з рівненським Вересом, а Кривбас буде протистояти донецькому Шахтарю. Ковалівський Колос завітає у гості до львівського Руху.

Нагадаємо, що вчора Зоря завдяки перемозі над Львовом закріпилася на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ.

Розклад матчів 17-го туру УПЛ на 12 березня: