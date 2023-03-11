Реал переміг Еспаньйол, Сельта розгромила Райо Вальєкано: результати 25 туру Ла-Ліги

Результати 25 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 25 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

25 тур, 11 березня

Реал Мадрид - Еспаньйол 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 8 Хоселу, 1:1 - 22 Вінісіус, 2:1 - 39 Мілітан, 3:1 - 90+3 Асенсіо

Український голкіпер Реала Андрій Лунін матч провів на лаві запасних.

Ельче - Вальядолід 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Ларін, 1:1 - 90+6 Моренте

Сельта - Райо Вальєкано 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Аспас, 2:0 - 52 Сісс (автогол), 3:0 - 85 Аспас

Сьогодні, 11 березня, у Ла-Лізі відбудеться ще один матч.

22:00 Валенсія - Осасуна