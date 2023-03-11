Манчестер Сіті запропонував Альваресу довгостроковий контракт

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Манчестер Сіті зустрінеться з представниками нападника Хуліана Альвареса.
Про це повідомляє Сезар Луїс Мерло.
"Містяни" запропонували 23-річному аргентинцю новий контракт до 2028 року зі значним підвищенням зарплатні.
Чинний контракт Альвареса спливає у 2027 році.
🚨Manchester City mejoró su propuesta de renovación por Julián Álvarez y la semana próxima hay nuevas reuniones y podría cerrarse el acuerdo.— César Luis Merlo (@CLMerlo) March 11, 2023
*️⃣De arreglarse, la 🕷️ tendrá un muy buen incremento salarial y prolongará contrato de junio 2027 a mismo mes de 2028. pic.twitter.com/LlQt1TFG0m