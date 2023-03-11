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Манчестер Сіті запропонував Альваресу довгостроковий контракт

Сьогодні 11:41 113 0
"Містяни" хочуть продовжити контракт з аргентинським нападником
Манчестер Сіті запропонував Альваресу довгостроковий контракт
#Манчестер Сіті, #Хуліан Альварес

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Манчестер Сіті зустрінеться з представниками нападника Хуліана Альвареса.

Про це повідомляє Сезар Луїс Мерло.

"Містяни" запропонували 23-річному аргентинцю новий контракт до 2028 року зі значним підвищенням зарплатні.

Чинний контракт Альвареса спливає у 2027 році.

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