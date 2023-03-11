Манчестер Сіті запропонував Альваресу довгостроковий контракт

"Містяни" хочуть продовжити контракт з аргентинським нападником

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Манчестер Сіті зустрінеться з представниками нападника Хуліана Альвареса.

Про це повідомляє Сезар Луїс Мерло.

"Містяни" запропонували 23-річному аргентинцю новий контракт до 2028 року зі значним підвищенням зарплатні.

Чинний контракт Альвареса спливає у 2027 році.