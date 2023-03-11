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Вінгер Арсенала Троссард не зіграє до квітня через травму

Сьогодні 09:59 110 0
Бельгієць пропустить матчі збірних
Вінгер Арсенала Троссард не зіграє до квітня через травму
#Арсенал (Лондон), #Леандро Троссард

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Арсенала Леандро Троссарда не зможе відновитися від травми паху до паузи на матчі збірних.

Про це повідомляє журналіст Коннор Хумм.

Очікується, що 28-річний бельгієць точно повернеться на поле до гри проти Лідса, яка відбудеться 1 квітня.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Арсенал вдома зіграє зі Спортінгом.

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