Вінгер Арсенала Троссард не зіграє до квітня через травму

Вінгер Арсенала Леандро Троссарда не зможе відновитися від травми паху до паузи на матчі збірних.

Про це повідомляє журналіст Коннор Хумм.

Очікується, що 28-річний бельгієць точно повернеться на поле до гри проти Лідса, яка відбудеться 1 квітня.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Арсенал вдома зіграє зі Спортінгом.

🚨| Little update on Leandro Trossard. Very small chance that he returns before the next international break due to his injury although it’s not completely ruled out yet. Should definitely be back for Leeds on April 1st. pic.twitter.com/ZHNDzmAA9b