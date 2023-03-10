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Леау попросив у Мілана підвищення зарплати до 7,5 млн євро

Сьогодні 17:58 175 0
Леау попросив у Мілана підвищення зарплати до 7,5 млн євро
Фото: Getty Images

Мілан відновив переговори по новому контракту з португальським вінгером Рафаелем Леау.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport

Гравець зустрівся з технічним директором Паоло Мальдіні та спортивним директором Фредеріком Массарою та висунув свої вимоги. Леау просить у клубу п'ятирічний контракт з зарплатою 7,5 мільйонів євро в рік, а також бонус за підписання нової угоди в розмірі двох мільйонів.

Наразі керівництво "россонері" роздумує над можливістю підписання нового контракту Леау, адже піти на вимоги гравця - означатиме різко змінити економічний курс клубу, що передбачає встановлення чіткого максимуму зарплат.

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