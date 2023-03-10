Кримські клуби подали документи для ліцензування в ФНЛ

Кримські клуби направили необхідні документи для проходження ліцензування, щоб отримати право виступати у Футбольній національній лізі росії (країни терориста).

Про це повідомляє глава так званої Кримської футбольної спілки Сергій Бородкін.

"Наші клуби здали документи до Футбольної національної ліги, процес ліцензування у стадії проходження. Наші документи всіх восьми клубів прийнято для ліцензування загалом у ФНЛ, тобто до Першої чи Другої ліги", - йдеться у повідомлені.

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