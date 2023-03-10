Головне
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 11:30 1330
Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 11:15 43590 4
Україна може втратити місце в заявці на проведення чемпіонату світу
Сьогодні 04:18 959
Ліга Європи. Шахтар - Феєнорд 1:1: огляд матчу
Сьогодні 00:49 731
Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:14 11383
Арсенал із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом, Манчестер Юнайтед розгромив Бетіс: результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:55 941
Шахтар не втримав перемогу над Феєнордом у Лізі Європи
Вчора 23:52 1223
Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи
Вчора 23:51 8612
Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку
Вчора 23:43 13206
Дудченко - дванадцятий в індивідуальній гонці Кубка світу в Естерсунді
Вчора 18:53 1370
Прямі трансляції

Кримські клуби подали документи для ліцензування в ФНЛ

Сьогодні 16:51 291 0
Кримські клуби подали документи для ліцензування в ФНЛ

Джерело - Tribuna.com.

Кримські клуби направили необхідні документи для проходження ліцензування, щоб отримати право виступати у Футбольній національній лізі росії (країни терориста).

Про це повідомляє глава так званої Кримської футбольної спілки Сергій Бородкін.

"Наші клуби здали документи до Футбольної національної ліги, процес ліцензування у стадії проходження. Наші документи всіх восьми клубів прийнято для ліцензування загалом у ФНЛ, тобто до Першої чи Другої ліги", - йдеться у повідомлені.

  Читайте: Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи 8612
Стала відома зарплата Яремчука у Брюгге Стала відома зарплата Яремчука у Брюгге 5679
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 4155
Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА 43590 4
Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку 13206
Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу 11383
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 26440
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 256017 4
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42650
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 107114
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16971
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24326 3