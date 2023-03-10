Кейн назвав ціль Тоттенгема в АПЛ

Тоттенгем зможе лише поборотися за топ-4 за підсумками цього сезону.

Про це розповів нападник "шпор" Гаррі Кейн.

"Ми маємо вигравати трофеї. Це завжди була мета. А ціль потрапити до топ-4 АПЛ – це наслідок того, що ми граємо не так добре, як хочемо.

Тепер це все, за що ми можемо боротись. Це буде нашою метою і, сподіваюся, ми зможемо досягти її наприкінці сезону. Але, звісно, для такого клубу цього недостатньо", — відзначив Кейн.