Шериф з Ковалем поступився Ніцці: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Ліга конференцій
1/8 фіналу, 9 березня
АЕК Ларнака - Вест Гем 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Антоніо, 0:2 - 45+2 Антоніо
Андерлехт - Вільярреал 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Трігерос, 1:1 - 57 Дреєр
Шериф - Ніцца 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+3 Амраурі
Український голкіпер Шериф Максим Коваль відіграв повний матч проти Ніцци.
Сьогодні, 9 березня, відбудеться ще чотири матчі у Лізі конференцій.
22:00 Базель - Слован
22:00 Гент - Башакшехір
22:00 Лех - Юргорден
22:00 Фіорентина - Сівасспор
Напередодні Лаціо вдома зазнав поразки від АЗ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій 2022/23 з футболу.