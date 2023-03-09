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Шериф з Ковалем поступився Ніцці: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні 21:50 223 0
Результати 1/8 фіналу Ліги конференцій
Шериф з Ковалем поступився Ніцці: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій
1/8 фіналу, 9 березня

АЕК Ларнака - Вест Гем 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Антоніо, 0:2 - 45+2 Антоніо

Андерлехт - Вільярреал 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Трігерос, 1:1 - 57 Дреєр

Шериф - Ніцца 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+3 Амраурі

Український голкіпер Шериф Максим Коваль відіграв повний матч проти Ніцци.

Сьогодні, 9 березня, відбудеться ще чотири матчі у Лізі конференцій.

22:00 Базель - Слован

22:00 Гент - Башакшехір

22:00 Лех - Юргорден

22:00 Фіорентина - Сівасспор

Напередодні Лаціо вдома зазнав поразки від АЗ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій 2022/23 з футболу.

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