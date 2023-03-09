Шериф з Ковалем поступився Ніцці, Лех переміг Юргорден: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

Результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій

1/8 фіналу, 9 березня

АЕК Ларнака - Вест Гем 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Антоніо, 0:2 - 45+2 Антоніо

Андерлехт - Вільярреал 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Трігерос, 1:1 - 57 Дреєр

Шериф - Ніцца 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+3 Амраурі

Український голкіпер Шериф Максим Коваль відіграв повний матч проти Ніцци.

Базель - Слован 2:2 (2:1)

Гент - Башакшехір 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Окака, 1:1 - 35 Орбан

Лех - Юргорден 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Мілич, 2:0 - 82 Марчвінський

Фіорентина - Сівасспор 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Барак

Напередодні Лаціо вдома зазнав поразки від АЗ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій 2022/23 з футболу.